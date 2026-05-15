Dopo il vertice tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese, quest’ultimo ha affermato che non ci sono attualmente rischi di guerra tra Cina e Stati Uniti riguardo a Taiwan. Durante l’incontro, il presidente americano ha dichiarato di aver parlato a lungo della questione taiwanese con il suo collega cinese. La discussione si è concentrata sulla situazione dell’isola, senza portare a conclusioni di conflitti imminenti o tensioni aperte tra le due potenze.

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver discusso “a lungo” della questione Taiwan con il leader cinese Xi Jinping durante il loro recente vertice, escludendo al momento il rischio di un conflitto tra Cina e Stati Uniti sull’isola contesa. Le dichiarazioni sono state rilasciate a bordo dell’Air Force One, dove Trump ha risposto alle domande dei giornalisti affermando: “ Andrà tutto bene ”. Secondo il presidente americano, la conversazione con Xi ha incluso il tema di Taiwan, sottolineando come il leader cinese non sia interessato a un’escalation: “Non vuole assistere a una lotta per l’indipendenza perché sarebbe uno scontro molto duro”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Taiwan, Trump dopo il vertice con Xi: “Nessun rischio di guerra con la Cina”

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