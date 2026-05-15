Un esponente di spicco ha affermato che non desidera che Taiwan dichiari l’indipendenza, sottolineando che ciò potrebbe portare gli Stati Uniti a intervenire in un conflitto distante circa 15.000 chilometri. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione tra le parti interessate, con l’obiettivo di evitare escalation militari e mantenere la stabilità regionale. L’intervento ha suscitato attenzione, in quanto evidenzia la posizione ufficiale sulla questione dell’indipendenza dell’isola e le implicazioni in ambito internazionale.

«Non voglio che qualcuno dichiari l’indipendenza e che gli Usa debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra». Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Fox News a proposito di Taiwan. «Non è cambiato nulla» nella politica degli Stati uniti verso Taiwan. «Voglio che si calmino. Voglio che la Cina si calmi», ha detto Trump che poi non si è voluto impegnare formalmente sulla questione della vendita di armi a Taipei. «Potrei farlo. Potrei non farlo», ha dichiarato alla Fox Bret Baier «Non vogliamo scatenare guerre. Se si mantenesse lo status quo, credo che la Cina non avrebbe nulla da obiettare. Ma non vogliamo che qualcuno si senta autorizzato a dire: 'Dichiariamo l'indipendenza, tanto gli Stati Uniti ci coprono le spallè», ha insistito. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump: "Non voglio che Taiwan dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra"

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