Un esponente politico ha dichiarato di non credere che si verificherà un conflitto a Taiwan. Ha affermato con decisione che non ci sono motivi di preoccupazione e che le cose si risolveranno senza problemi. La sua posizione si basa sulla convinzione che la situazione si risolverà senza escalation di tensioni o scontri. La dichiarazione è stata rilasciata oggi in una conferenza stampa a Roma, senza ulteriori dettagli sulle possibili implicazioni o sulle azioni future.

Scolari indottrinati sui migranti, il video choc. Cisint: "Lavaggio del cervello" (Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2026 "No, no, non credo proprio. Non credo proprio. Penso che andrà tutto bene. Lui non vuole vedere. non vuole vedere una guerra. E ci sono due questioni: c'è la situazione iraniana e su quella penso che siamo d'accordo quasi interamente, tranne per il fatto che lui è un acquirente e noi no, non ne abbiamo bisogno. E su Taiwan, non vuole vedere un movimento per l'indipendenza", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa sull'Air Force One di ritorno dalla Cina. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Scolari indottrinati sui migranti, il video choc. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump: Non credo proprio ci sarà un conflitto a Taiwan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Donald Trump annuncia l’attacco all’Iran

Sullo stesso argomento

Xi a Trump: «La gestione errata di Taiwan può portare a un conflitto»Sono tanti i temi sul tavolo dell’atteso bilaterale di Pechino tra Xi Jinping e Donald Trump: dai dazi ai chip, fino alle terre rare e alla guerra...

Incontro tra Trump e Xi, tensione altissima su Taiwan: “Si rischia conflitto”La visita di Xi Jinping a Pechino con Donald Trump segna un nuovo capitolo nei rapporti tra Cina e Stati Uniti.

Le cose rimaste in sospeso dopo il viaggio di Trump a PechinoGli accordi commerciali, la guerra in Medio Oriente e la questione di Taiwan: si è parlato tanto, si è deciso poco ... ilpost.it

Donald Trump torna a parlare della situazione in Iran con toni decisi e rivendicativi, sostenendo che l’operazione militare in corso sta andando molto bene e ribadendo con fermezza che Teheran non avrà mai l’arma nucleare. Durante dichiarazioni rilas x.com

Lula, 'Trump non influirà sul voto brasiliano, decide il popolo'Non credo che Donald Trump possa avere la minima influenza sulle elezioni brasiliane. Penso che si comporterà da presidente degli Stati Uniti, lasciando che il popolo brasiliano decida il proprio des ... ansa.it