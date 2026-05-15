Trump | Non credo proprio ci sarà un conflitto a Taiwan

Da iltempo.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esponente politico ha dichiarato di non credere che si verificherà un conflitto a Taiwan. Ha affermato con decisione che non ci sono motivi di preoccupazione e che le cose si risolveranno senza problemi. La sua posizione si basa sulla convinzione che la situazione si risolverà senza escalation di tensioni o scontri. La dichiarazione è stata rilasciata oggi in una conferenza stampa a Roma, senza ulteriori dettagli sulle possibili implicazioni o sulle azioni future.

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Scolari indottrinati sui migranti, il video choc. Cisint: "Lavaggio del cervello" (Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2026 "No, no, non credo proprio. Non credo proprio. Penso che andrà tutto bene. Lui non vuole vedere. non vuole vedere una guerra. E ci sono due questioni: c'è la situazione iraniana e su quella penso che siamo d'accordo quasi interamente, tranne per il fatto che lui è un acquirente e noi no, non ne abbiamo bisogno. E su Taiwan, non vuole vedere un movimento per l'indipendenza", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa sull'Air Force One di ritorno dalla Cina. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Scolari indottrinati sui migranti, il video choc. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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