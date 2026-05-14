A poco più di un anno dalle ultime conversazioni ufficiali, il presidente cinese ha avvertito l’ex presidente statunitense sui rischi di una gestione sbagliata della questione di Taiwan, sottolineando che potrebbe portare a un conflitto armato. L’incontro tra i due leader si concentra su diversi temi, tra cui dazi commerciali, tecnologia, risorse strategiche come le terre rare e le tensioni in Iran, con l’attenzione puntata anche sulla delicata questione taiwanese.

Sono tanti i temi sul tavolo dell’ atteso bilaterale di Pechino tra Xi Jinping e Donald Trump: dai dazi ai chip, fino alle terre rare e alla guerra all’Iran, senza dimenticare la questione di Taiwan. Sollevata in apertura dell’incontro dal presidente cinese, che l’ha definita «la più importante nelle relazioni tra Pechino e Washington», per poi avvertire: «Se gestite bene, le relazioni bilaterali possono garantire una stabilità generale. Se gestite male, i due Paesi potrebbero scontrarsi o addirittura entrare in conflitto, spingendo l’intero rapporto sino-americano in una situazione molto pericolosa». L’indipendenza di Taiwan e la pace nello Stretto di Formosa, ha ribadito Xi, «sono incompatibili».🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Xi a Trump: «La gestione errata di Taiwan può portare a un conflitto»

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