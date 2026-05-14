Un incontro tra il presidente cinese e l’ex presidente degli Stati Uniti si è svolto a Pechino, attirando l’attenzione internazionale. La discussione si è concentrata sulla situazione di Taiwan, con segnali di alta tensione tra le due parti. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi legati alle relazioni bilaterali e alla stabilità nella regione. La visita di un leader cinese in città coincide con un momento di grande attenzione globale, mentre le dichiarazioni ufficiali non hanno escluso la possibilità di un aumento delle tensioni.

La visita di Xi Jinping a Pechino con Donald Trump segna un nuovo capitolo nei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Il leader cinese ha ribadito che le due superpotenze “dovrebbero essere partner e non rivali”, definendo il 2026 come un possibile “anno di svolta” nelle relazioni bilaterali. Dietro i toni concilianti, però, emerge una posizione molto più rigida e tesa rispetto al passato, soprattutto sul dossier di Taiwan. Xi ha infatti lanciato un avvertimento netto a Washington: se la questione taiwanese non verrà “gestita correttamente”, i due Paesi potrebbero arrivare allo scontro diretto, trascinando l’intero rapporto sino-americano in una situazione “molto pericolosa”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incontro tra Trump e Xi, tensione altissima su Taiwan: “Si rischia conflitto”

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Donald Trump and Xi Jinping discuss Taiwan in phone call | ABC NEWS

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