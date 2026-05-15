Dopo il rifiuto di un piano di accordo, le relazioni tra gli Stati Uniti e l'Iran si sono deteriorate, portando a dichiarazioni di minaccia da parte dell'amministrazione statunitense nei confronti di Teheran. La diplomazia tra i due paesi è attualmente interrotta, mentre il Pakistan rimane l'unico mediatore coinvolto nei tentativi di dialogo. Le condizioni attuali rendono difficile qualsiasi intesa tra Washington e Teheran, complicando ulteriormente il quadro delle relazioni internazionali in quella regione.

? Domande chiave Perché il Pakistan è l'unico mediatore tra Washington e Teheran?. Quali condizioni rendono impossibile l'accordo tra Trump e l'Iran?. Come influirà il controllo dello Stretto di Hormuz sul conflitto?. Cosa accadrà agli Accordi di Oslo dopo le dichiarazioni di Smotrich?.? In Breve Mediazione pakistana per il dialogo tra Washington e Teheran dopo il rifiuto del piano.. Ministro Araghchi difende la sovranità iraniana sullo Stretto di Hormuz contro le pressioni.. Raid israeliani nel nord Libano causano la morte di dieci persone tra cui due bambini.. Smotrich propone l'eliminazione delle divisioni territoriali A, B e C degli Accordi di Oslo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump minaccia l’Iran: la diplomazia è bloccata dopo il no al piano

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Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

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