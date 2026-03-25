L'Iran ha respinto il piano presentato dagli Stati Uniti, annunciando cinque punti come condizioni per future trattative. Nel frattempo, l'ex presidente degli Stati Uniti ha emesso una minaccia di conseguenze estreme. Le comunicazioni tra Washington e Teheran continuano a essere contraddistinte da messaggi opposti, contribuendo a mantenere alta l'incertezza sui possibili sviluppi nella regione del Golfo.

I messaggi contrastanti che arrivano da Washington e Teheran alimentano l’incertezza sui prossimi sviluppi della guerra del Golfo. La trattativa è iniziata, con un piano americano in quindici punti che prevede lo smantellamento del nucleare iraniano, lo sblocco di Hormuz e come contropartita la revoca delle sanzioni. La proposta però è stata giudicata «eccessiva» dal regime, che a sua volta ha messo sul piatto le sue cinque condizioni, tenendo il punto sul controllo dello Stretto. Nel frattempo i mediatori regionali stanno lavorando per organizzare un incontro ad alto livello già nel fine settimana, con il Pakistan come sede privilegiata.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'Iran boccia il piano americano e mette 5 paletti, Trump minaccia l'inferno

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