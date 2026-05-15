Durante la recente visita del presidente degli Stati Uniti in Cina, la first lady non era presente al fianco del marito, come invece accaduto in altre occasioni. Al suo posto, il presidente è stato accompagnato dal suo staff, tra cui una donna poco nota al pubblico e agli osservatori esterni. Questa figura ha svolto un ruolo di supporto durante la visita, senza però essere ufficialmente riconosciuta come parte della delegazione. La donna è rimasta in secondo piano rispetto alle figure di maggiore rilievo ufficiale.

Non è stata la first lady Melania Trump ad accompagnare il presidente Usa nella sua visita in Cina. Con il tycoon c'era il suo staff, compreso una donna sconosciuta a molti osservatori, ma con un ruolo importante dietro le quinte. Si tratta di Natalie Harp, assistente esecutiva del capo della Casa Bianca. Secondo il Wall Street Journal, ci sarebbe lei dietro l’intensa attività di Trump su Truth Social. Basti pensare che solo lunedì l'account di Trump ha generato ben 17 post nell’arco di una sola ora. Fonti vicine alla Casa Bianca, però, hanno riferito al Wsj che Harp si occuperebbe solo occasionalmente del processo di pubblicazione. La donna, 35 anni, ricopre il ruolo di assistente esecutiva del presidente dal gennaio 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Trump, Melania? No, chi è la donna che lo ha accompagnato in Cina

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