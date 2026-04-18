Durante un servizio televisivo, Amanda Ungaro, ex modella brasiliana e compagna di lunga data di un imprenditore italiano, ha rivelato dettagli inaspettati sulla presentazione di Melania Trump a Donald Trump. Le sue dichiarazioni suggeriscono che ci siano elementi nuovi riguardo a come sia avvenuto l'incontro tra i due. La figura di Amanda Ungaro ha collegamenti con un imprenditore e anche con personaggi legati a Epstein, aggiungendo ulteriori sfumature alla vicenda.

Amanda Ungaro, ex modella brasiliana e per vent’anni compagna dell’imprenditore italiano Paolo Zampolli, ha rilasciato dichiarazioni esplosive che potrebbero riscrivere la storia ufficiale del rapporto tra Melania Trump e il marito Donald. Le rivelazioni, raccolte dalla trasmissione Report di Rai 3 in onda domenica 19 aprile, introducono elementi inquietanti sul ruolo di Jeffrey Epstein e suggeriscono l’esistenza di un accordo di protezione tra la First Lady e Zampolli. Secondo Ungaro, il legame tra Zampolli e i Trump sarebbe ben diverso da quello raccontato pubblicamente. “ Lui non è vicino a Trump, è vicino a Melania. Chiaro? Il suo.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi ha davvero presentato Melania a Trump? Amanda Ungaro a Report ribalta tutto (c’entra Epstein)

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