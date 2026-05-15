Trump lascia Pechino | ‘Accordi fantastici con Xi’

Il summit tra il presidente cinese e l’ex presidente statunitense si è concluso a Pechino, con un incontro tra le due figure di vertice. Durante l’incontro, sono stati discussi vari temi di interesse internazionale e si sono firmati alcuni accordi, secondo quanto dichiarato da entrambe le parti. Dopo il meeting, l’ex presidente statunitense ha annunciato di aver lasciato la capitale cinese, affermando di aver concluso accordi “fantastici” con il leader cinese. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali decisioni politiche o economiche specifiche.

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Il presidente americanoDonald Trumpha lasciatoPechinoa bordo dell’Air Force One, decollato dalBeijing Capital International Airportdopo la cerimonia ufficiale di saluto. Prima di salire sull’aereo, il presidente americano ha alzato il pugno in segno divittoriamentre, lungo la pista, centinaia di persone sventolavanobandiere statunitensi e cinesiapplaudendo la delegazione Usa. Nel corso degli incontri a Pechino, il presidente americano ha cercato dismorzare le divergenze con la leadership cinese, puntando soprattutto sulla cooperazione economica e sulla stabilità internazionale. “Abbiamo conclusoaccordi commerciali fantastici, eccellenti per entrambi i Paesi”, ha dichiarato Trump durante una passeggiata con Xi nei giardini di Zhongnanhai, il complesso del governo centrale cinese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump lascia Pechino: ‘Accordi fantastici con Xi’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TRUMP NEKAT EJEK Produk China di Forum Dunia, Tiongkok Bereaksi! Sullo stesso argomento Trump a Pechino: “Fantastici accordi commerciali con Xi”Vertice Usa-Cina a Pechino tra aperture economiche e tensioni strategiche: il presidente americano parla di intese “vantaggiose per entrambi i Paesi”... Trump in Cina: “Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi”Il presidente Usa Donald Trump, nel corso del suo incontro con Xi Jinping a Zhongnanhai ha affermato che i due hanno concluso “fantastici accordi... Vertice Cina-Usa, Trump: Conclusi accordi commerciali fantastici, niente più armi di Pechino all'Iran, Xi: Hormuz riapra x.com Trump dice che i negoziati con Xi hanno portato a accordi commerciali 'fantastici' reddit Xi Jinping: Con Trump incontro storico, intese importanti su economia e commercio. Donald lascia la Cina: Visita indimenticabileAbbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile su come vorremmo finisse. Lo ha detto Donald Trump, in visita in Cina, come riportano i giornalisti al seguito del presidente degli Stati ... ilfattoquotidiano.it Usa-Cina: Trump lascia PechinoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it