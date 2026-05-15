Un dirigente di alto livello ha lasciato la Cina dopo aver incontrato il leader del paese. Durante il viaggio, ha dichiarato che sia lui sia il collega cinese condividono l’obiettivo di mantenere lo stretto di Hormuz aperto e di promuovere la denuclearizzazione dell’Iran. Le dichiarazioni sono state fatte alla fine dell’incontro, senza indicare accordi specifici o dettagli su eventuali trattative future. La visita si inserisce in un contesto di tensioni sulla regione e sulle questioni nucleari.

“Abbiamo parlato di Iran” e “la pensiamo in modo molto simile su come vorremmo finisse”. Lo ha detto Donald Trump, in visita in Cina, come riportano i giornalisti al seguito del presidente degli Stati Uniti dopo i colloqui con il leader cinese Xi Jinping. “Non vogliamo abbiano un’arma nucleare. Vogliamo lo Stretto (di Hormuz) aperto”, ha affermato il tycoon. “Quando il presidente Xi, con grande eleganza, ha definito gli Usa come nazione forse in declino, si riferiva agli enormi danni che abbiamo subito durante i quattro anni di ‘Sleepy Joè Biden e della sua Amministrazione, e su questo punto aveva ragione al 100%”. E’ l’attacco al suo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump in partenza dalla Cina: “Io e Xi Jinping vogliamo Hormuz aperto e l’Iran senza nucleare”

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Trump SFIDA la CINA: BLOCCO definitivo dello Stretto di Hormuz (che può far esplodere tutto)

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