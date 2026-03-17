Donald Trump ha espresso preoccupazione riguardo alla guerra in Iran e ha chiesto a Xi Jinping di posticipare di un mese il suo viaggio in Cina. Trump aveva dichiarato che il conflitto si sarebbe risolto in pochi giorni, ma sono già passate 18 giorni e la situazione rimane irrisolta. La richiesta di rinvio del viaggio è stata comunicata pubblicamente.

Donald Trump diceva che la guerra in Iran sarebbe durare pochi giorni, eppure ne sono passati 18 e nulla lascia presagire che possa finire a breve. Un conflitto che sta iniziando a condizionare perfino il calendario di appuntamenti del tycoon che, evidentemente preoccupato dal fatto che la guerra possa prolungarsi ancora a lungo, ha chiesto al governo di Xi Jinping di rinviare la sua visita in Cina, inizialmente prevista per fine marzo o al massimo inizio aprile, di almeno un mese. Trump teme una guerra lunga in Iran e chiede di rinviare il summit con Xi Jinping. Il viaggio che il tycoon non intende cancellare ma soltanto posticipare, dov rebbe servire per un faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping nella speranza di ridurre gli attriti e arrivare a una distensione dei rapporti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump è preoccupato dalla guerra in Iran e chiede a Xi Jinping di rinviare il suo viaggio in Cina di un mese

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