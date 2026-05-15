Il viaggio di Donald Trump in Cina sta per concludersi, dopo aver attirato l’attenzione dei media internazionali. Il presidente cinese ha definito l’evento “storico” e “di grande rilevanza” nel corso di una dichiarazione pubblica, sottolineando l’importanza della visita. La visita si è svolta in un periodo di tensioni e negoziati tra le due nazioni su questioni commerciali e diplomatiche. Al momento non sono stati annunciati dettagli sui risultati o sui prossimi passi.

“Questa visita è un evento storico e di grande rilevanza”. Lo ha detto Xi Jinping parlando del viaggio di Donald Trump in Cina che è volto al termine. “Finora abbiamo instaurato un nuovo rapporto bilaterale, o meglio un rapporto costruttivo di stabilità strategica. Si potrebbe definire una visita che segna una svolta”, ha aggiunto il presidente cinese. Sono state rese note poche informazioni su eventuali accordi mentre Donald Trump e Xi pranzavano a porte chiuse a Zhongnanhai a Pechino. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump in Cina, Xi: "Una visita storica che segna una svolta"

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Trump to visit China in May for talks with Xi

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