Il presidente statunitense sta per arrivare in Cina per un incontro con il leader cinese, prima visita ufficiale nel Paese dal 2017. La visita era programmata tra fine marzo e inizio aprile e arriva in un momento in cui gli Stati Uniti affrontano difficoltà in politica estera e commerciale. Sul tavolo ci sono questioni legate a Iran, Taiwan e a una possibile tregua commerciale tra le due nazioni.

La tanto attesa visita del presidente statunitense Donald Trump in Cina, che sarebbe dovuta avvenire tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, sta per iniziare, dopo un’assenza che dura dal 2017. Nel corso della tre giorni avrà vari incontri bilaterali con l’omologo cinese Xi Jinping ed entrambi sperano di chiudere il summit portando a casa risultati concreti. Trump aveva deciso di posticipare il viaggio per gestire la crisi iraniana fatta scoppiare dall’attacco statunitense e israeliano a fine febbraio, sperando poi di volare verso la Repubblica Popolare da una posizione di forza. Una speranza rimasta vana. Sicuramente il tema mediorientale sarà al centro delle discussioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump vola in Cina da Xi Jinping in una fase di debolezza: non solo Iran e Taiwan, sul tavolo anche una lunga tregua commerciale

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