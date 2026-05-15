Secondo giorno summit Xi-Trump leader riuniti al Zhongnanhai

Da ildenaro.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il secondo giorno del vertice tra il presidente statunitense e il presidente cinese si è svolto al Zhongnanhai, con i due leader presenti per proseguire le discussioni avviate durante la visita di stato dell’americano in Cina. L’incontro ha visto i rappresentanti dei due paesi confrontarsi su vari temi, senza dettagli specifici sui contenuti trattati o sui risultati raggiunti. La riunione si inserisce nel quadro di una serie di incontri ufficiali tra le due nazioni, focalizzati a rafforzare i rapporti bilaterali.

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Roma, 15 mag. (askanews) – Il presidente Usa Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping si sono incontrati oggi per la seconda giornata del vertice di Pechino, con l’obiettivo di consolidare i risultati della visita di stato del leader americano in Cina. In mattinata Xi ha accompagnato Trump a Zhongnanhai, il complesso riservato della leadership del Partito comunista cinese, dove il presidente cinese vive e lavora. I due leader hanno poi preso il tè e sono messi a pranzo prima della partenza di Trump dalla Cina. Accogliendo l’ospite, Xi ha definito la visita di Trump un evento “storico e fondamentale”, una “pietra miliare” nelle relazioni sino-americane. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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