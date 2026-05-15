Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di aver avuto un colloquio con il leader cinese nel quale entrambi hanno discusso della situazione in Iran. Secondo quanto riferito, i due hanno condiviso una visione simile su come dovrebbe concludersi il conflitto nella regione. La conversazione tra i due leader si è concentrata sulla questione iraniana, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del dialogo. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito informazioni aggiuntive sulle possibili conseguenze di questa discussione.

Il presidente Usa, Donald Trump, ha riferito che lui e il presidente cinese Xi Jinping hanno parlato dell’Iran. “La pensiamo in modo molto simile su come vogliamo che finisca”, ha detto Trump parlando della guerra di Usa e Israele contro l’Iran. “Non vogliamo che abbiano un’arma nucleare”, ha aggiunto. Poi, in riferimento allo Stretto di Hormuz che l’Iran ha di fatto chiuso, il presidente Usa ha detto: “Vogliamo che lo Stretto sia aperto”. E ancora: “Vogliamo che lo risolvano perché lì è una situazione folle. Un po’ folle. E non va bene, non può succedere”. Trump e il leader cinese hanno preso un tè di lavoro prima di recarsi a un pranzo a porte chiuse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump in Cina: "Con Xi visione simile su come vogliamo che finisca guerra in Iran"

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Donald Trump Warns China of “Big Problems” Over Iran Support | N18G

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