Usa-Cina concluso il vertice Trump-Xi | circa due ore di colloquio

Il vertice tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese si è concluso dopo circa due ore di colloquio. La conferma è arrivata da un rappresentante della Casa Bianca. Non sono stati forniti dettagli sui temi trattati o sui risultati ottenuti durante l'incontro. La riunione si è svolta in un momento di tensioni tra i due Paesi e rappresenta un momento importante nelle relazioni bilaterali.

(Adnkronos) – Si è concluso il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Lo ha confermato un funzionario della Casa Bianca. Il colloquio tra il presidente degli Stati Uniti, in visita in Cina, e il leader cinese è andato avanti per circa due ore e 15 minuti, secondo quanto riportano i giornalisti al seguito di.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso»

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