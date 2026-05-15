Trump ha patologie mentali? La diagnosi di Vittorino Andreoli

Durante una puntata di un programma televisivo dedicato alla politica, è stata sollevata la questione delle eventuali patologie mentali di un ex presidente degli Stati Uniti. Il conduttore ha intervistato uno psichiatra italiano di fama internazionale, noto per le sue analisi nel campo della psichiatria. La discussione si è concentrata sul fatto che alcuni critici abbiano spesso ipotizzato problemi di salute mentale del politico. La trasmissione si è svolta in prima serata su un canale di informazione.

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