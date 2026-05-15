Trump ha patologie mentali? La diagnosi di Vittorino Andreoli
Durante una puntata di un programma televisivo dedicato alla politica, è stata sollevata la questione delle eventuali patologie mentali di un ex presidente degli Stati Uniti. Il conduttore ha intervistato uno psichiatra italiano di fama internazionale, noto per le sue analisi nel campo della psichiatria. La discussione si è concentrata sul fatto che alcuni critici abbiano spesso ipotizzato problemi di salute mentale del politico. La trasmissione si è svolta in prima serata su un canale di informazione.
I critici di Donald Trump alludono spesso a possibili patologie mentali del presidente americano. Ebbene, il programma 4 di sera condotto da PaoloDel Debbio su Rete 4 lo ha chiesto a uno dei più famosi psichiatri italiani, Vittorino Andreoli. "Si intravede un fascino, un interesse per il potere che vuol dire per contare sempre di più, che lo mette tra le persone che visiterei volentieri e a cui dedicherai quindici giorni" afferma il professionista intervistato al Salone del Libro dove ha presentato il suo "Due poltrone rosse". C'è qualcosa di patologico nei comportamenti di Trump? Andreoli ampia il discorso: "È il potere, vuol dire... 🔗 Leggi su Iltempo.it
Donald Trump, dubbi sulla salute mentale: parla un medico.
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