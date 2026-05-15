Il primo giorno di incontri tra l'ex presidente degli Stati Uniti e il leader cinese si svolge a Pechino, con discorsi che si concentrano sulla volontà di rafforzare la cooperazione economica e di mantenere un rapporto stabile tra le due nazioni. I toni sono distesi e vengono fatte promesse di nuove aperture in ambito commerciale. Tuttavia, la questione di Taiwan resta presente come elemento di tensione, influenzando il clima generale del summit.

Il primo giorno di incontri a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping restituisce un’immagine apparentemente rassicurante: toni distesi, promesse di cooperazione economica, nuove aperture commerciali e l’idea di una relazione «stabile» tra le due maggiori potenze mondiali. Ma sotto la superficie del dialogo resta intatto il nodo più pericoloso della competizione tra Stati Uniti e Cina: Taiwan. È attorno all’isola che si misura oggi il rischio reale di un conflitto tra Washington e Pechino. E non è un caso che proprio Taiwan sia stato il tema sul quale il linguaggio cinese si è fatto più duro durante il summit. Secondo il resoconto diffuso da Pechino, il leader cinese ha avvertito il presidente statunitense che una cattiva gestione della questione taiwanese potrebbe portare a «scontri e perfino conflitti» tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump e Xi riaprono il dialogo, ma Taiwan incombe sul summit

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Donald Trump and Xi Jinping discuss Taiwan in phone call | ABC NEWS

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