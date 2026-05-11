Il summit tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente cinese si prepara a riunire i due leader in un momento di tensioni globali. Tra i temi all’ordine del giorno ci sono questioni legate all’Iran, all’intelligenza artificiale e a Taiwan. La visita di Donald Trump in Cina è stata confermata ufficialmente questa mattina, segnando un passaggio importante nelle relazioni tra i due paesi.

Pechino ha confermato ufficialmente questa mattina le date della visita di Stato di Donald Trump in Cina – giovedì e venerdì, 14 e 15 maggio – e l’invito da parte del leader cinese, Xi Jinping, dando pubblicamente il via libera al primo viaggio di un presidente americano nel Paese in quasi un decennio, nonostante le ampie frizioni strategiche tra Washington e Pechino. Poco dopo l’annuncio, il ministero degli Esteri cinese ha fatto sapere che i due leader avranno scambi “sulle principali questioni riguardanti le relazioni bilaterali e la pace e lo sviluppo nel mondo”. La Cina e gli Stati Uniti “devono espandere la cooperazione e gestire le differenze nello spirito di uguaglianza, rispetto e beneficio reciproco, e fornire maggiore stabilità e certezza in un mondo trasformabile e volatile”, dice Pechino.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dall’Iran all’AI fino a Taiwan. Ecco cosa c’è sul tavolo del summit Trump-Xi

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