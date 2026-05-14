A Pechino, si sono incontrati rappresentanti di grandi aziende tecnologiche e leader politici per discutere di questioni che coinvolgono i chip e i dazi commerciali. Tra i temi principali ci sono le strategie di aziende come Nvidia e le mosse di Elon Musk nel settore. La gestione di Taiwan e il suo ruolo nella produzione di semiconduttori sono stati altri punti al centro delle discussioni, con possibili ripercussioni sulle relazioni internazionali.

? Domande chiave Come influenzerà la presenza di Musk e Nvidia il negoziato sui chip?. Perché la gestione di Taiwan potrebbe scatenare un conflitto diretto?. Cosa accadrà al mercato globale se la Cina bloccherà le terre rare?. Come può la tattica del glicine cinese contrastare l'aggressività di Trump?.? In Breve Delegazione include Marco Rubio, Scott Bessent, Pete Hegseth e Jamieson Greer.. Tim Cook, Jensen Huang ed Elon Musk supportano la missione economica.. Pechino avverte rischi di conflitto diretto per la gestione di Taiwan.. USA puntano al controllo delle terre rare e dei semiconduttori avanzati.. A Pechino, Donald Trump arriva con una delegazione di alto profilo composta da ministri, esperti di sicurezza nazionale e vertici industriali per negoziare con Xi Jinping la stabilità economica e tecnologica tra Stati Uniti e Cina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e i giganti tech a Pechino: sfida su chip e dazi con Xi Jinping

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