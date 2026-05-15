Trump-Cuba è una partita a scacchi | cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni

Da panorama.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Washington mantiene l’attenzione su Cuba, con il direttore della Cia che giovedì ha avuto incontri non specificati. La situazione tra i due paesi sembra evolversi con possibili sviluppi nelle prossime settimane, ma ancora non sono stati annunciati dettagli ufficiali. Le relazioni sono state caratterizzate da tensioni e mosse strategiche, mentre le autorità statunitensi continuano a monitorare attentamente ogni movimento. Restano incerte le prossime azioni che potrebbero influenzare gli equilibri tra le due nazioni.

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