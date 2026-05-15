Trump-Cuba è una partita a scacchi | cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni

Washington mantiene l’attenzione su Cuba, con il direttore della Cia che giovedì ha avuto incontri non specificati. La situazione tra i due paesi sembra evolversi con possibili sviluppi nelle prossime settimane, ma ancora non sono stati annunciati dettagli ufficiali. Le relazioni sono state caratterizzate da tensioni e mosse strategiche, mentre le autorità statunitensi continuano a monitorare attentamente ogni movimento. Restano incerte le prossime azioni che potrebbero influenzare gli equilibri tra le due nazioni.

Il direttore della Cia si è recato sull’isola per incontrare alcuni esponenti del regime castrista. Washington resta aperta al dialogo ma sta iniziando a perdere la pazienza. Per la Casa Bianca, il dossier cubano rientra nella più ampia competizione tra Usa e Cina Washington continua a guardare a Cuba. Giovedì, il direttore della Cia, John Ratcfliffe, si è recato sull’isola per “consegnare personalmente il messaggio del presidente Trump, secondo cui gli Stati Uniti sono pronti a impegnarsi seriamente su questioni economiche e di sicurezza, ma solo se Cuba apporterà cambiamenti fondamentali”. In particolare, il direttore della Cia si è visto... 🔗 Leggi su Panorama.it

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