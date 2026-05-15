In un confronto pubblico, il primo che coinvolge direttamente l’ex presidente e le sue dichiarazioni sullo stato attuale degli Stati Uniti, si registra una svolta significativa. Per la prima volta, anche lui si confronta apertamente con le difficoltà che attraversa il paese, lasciando emergere un sentimento di preoccupazione condiviso. La discussione si concentra su temi economici e sociali, con un’attenzione particolare alle sfide interne che il paese affronta, in un momento di crescente tensione internazionale.

C’è una frase che più di tutte attraversa il nuovo faccia a faccia tra Washington e Pechino. Non riguarda i dazi, Taiwan o il commercio globale. Riguarda il declino americano. E il fatto che a evocarlo, pur per respingerlo, sia stato direttamente Donald Trump dice molto del clima internazionale che circonda oggi gli Stati Uniti. Da Pechino, durante la visita ufficiale e dopo il colloquio con Xi Jinping, il presidente americano ha affidato ai social una lunga risposta a quella che considera ormai una narrativa globale consolidata. Secondo Trump, gli Stati Uniti erano davvero una “nazione in declino”, ma solo durante la presidenza di Joe Biden. Con il suo ritorno alla Casa Bianca, sostiene invece il leader repubblicano, sarebbe iniziata una nuova fase di “spettacolare ascesa”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump costretto a parlare del declino americano: per la prima volta anche lui sente il peso della crisi degli Stati Uniti

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