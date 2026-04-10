Recentemente, le relazioni tra il Vaticano e gli Stati Uniti sono diventate più tese. Il Papa ha commentato la guerra in Medio Oriente, esprimendo un’opinione che si discosta rispetto a quella di molte autorità americane. Questa posizione ha attirato l’attenzione sui divergenze tra le due parti, in un momento in cui le tensioni politiche tra il governo americano e il Pontefice si fanno più evidenti.

Le tensioni tra il Vaticano e gli Stati Uniti sembra essersi consolidata recentemente. P apa Leone XIV, riferendosi alla guerra in Medio Oriente, ha espresso un’opinione differente dal solito. Il consueto commento del Pontefice che invita i popoli alla pace ha lasciato spazio a un appello rivolto ai cittadini statunitensi. Li ha invitati, infatti, a rivolgersi ai membri del Congresso per esternare il loro disappunto nei confronti di Donald Trump e del suo operato bellico. Da cosa nasce la tensione tra Stati Uniti e Vaticano?. L’invito avanzato da Papa Leone XIV (nato a Chicago) mette in luce un’ulteriore spaccatura tra Papa e amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tensione Stati Uniti-Vaticano: il Pontefice americano contro la Dottrina Monroe di Trump

Trump ha deciso, possibile intervento degli Stati Uniti in Iran già domenica: cresce la tensioneIl mondo osserva con crescente preoccupazione le notizie che arrivano dagli Stati Uniti, dove fonti militari interne e alleati regionali segnalano la...

L’Iran ha promesso attacchi “devastanti” contro Stati Uniti e Israele dopo il discorso di TrumpL’Iran ha promesso attacchi “devastanti” contro Stati Uniti e Israele dopo le minacce di Trump.

Temi più discussi: Tensione con il Vaticano, Usa: incontro 'normale' con cardinale Pierre; Tensioni Usa-Vaticano, Caracciolo: Trump fa pressioni sul Papa, a gennaio minacciato ‘l’esilio ad Avignone’; Ricordate Avignone, il Pentagono preme sul papa; Papa Leone negli Usa, viaggio annullato: il gelo tra Vaticano e Pentagono. Vance: Faremo chiarezza. Il retroscena su Trump.

Tensione Stati Uniti-Vaticano: il Pontefice americano contro la Dottrina Monroe di TrumpLe tensioni tra il Vaticano e gli Stati Uniti sembra essersi consolidata recentemente. Papa ... msn.com

Tensione tra Vaticano e Stati Uniti, il Pentagono smentisce i 'duri' colloqui con cardinale PierreI rapporti tra il Papa e l'amministrazione Usa sono stati messi in discussione dopo il duro commento del Pontefice sulle minacce di Trump all'Iran. Diversi media hanno riportato di un acceso incontro ... msn.com

Sondaggio del weekend, per sciogliere un po' la tensione sui negoziati Iran-Stati Uniti. Ma voi, come li arrotolate gli spaghetti sulla forchetta x.com

Tele Dehon. . Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran apre uno spiraglio dopo giorni di tensione. Papa Leone XIV, al termine dell'udienza generale di questa mattina, parla di segnale positivo e torna a chiedere dialogo. Rinnovato l'invito a unirsi a lui nella veglia - facebook.com facebook