Tensione Stati Uniti-Vaticano | il Pontefice americano contro la Dottrina Monroe di Trump

Da metropolitanmagazine.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, le relazioni tra il Vaticano e gli Stati Uniti sono diventate più tese. Il Papa ha commentato la guerra in Medio Oriente, esprimendo un’opinione che si discosta rispetto a quella di molte autorità americane. Questa posizione ha attirato l’attenzione sui divergenze tra le due parti, in un momento in cui le tensioni politiche tra il governo americano e il Pontefice si fanno più evidenti.

Le tensioni tra il Vaticano e gli Stati Uniti sembra essersi consolidata recentemente. P apa Leone XIV, riferendosi alla guerra in Medio Oriente, ha espresso un’opinione differente dal solito. Il consueto commento del Pontefice che invita i popoli alla pace ha lasciato spazio a un appello rivolto ai cittadini statunitensi. Li ha invitati, infatti, a rivolgersi ai membri del Congresso per esternare il loro disappunto nei confronti di Donald Trump e del suo operato bellico. Da cosa nasce la tensione tra Stati Uniti e Vaticano?. L’invito avanzato da Papa Leone XIV (nato a Chicago) mette in luce un’ulteriore spaccatura tra Papa e amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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