Trump annuncia intese commerciali ma Xi parla da capo di una co-superpotenza | così il vertice ha ridotto l’asimmetria tra Usa e Cina

Al ritorno negli Stati Uniti, l’ex presidente ha annunciato accordi commerciali e ha ottenuto il supporto di Pechino su alcuni temi legati al Medio Oriente. Nel frattempo, il presidente cinese ha assunto un ruolo di leadership più evidente, rafforzando la posizione della Cina come co-superpotenza. Il vertice tra le due nazioni ha mostrato come siano cambiate le dinamiche tra Washington e Pechino, riducendo le differenze di potere e influenza tra i due paesi.

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