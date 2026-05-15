Trump annuncia intese commerciali ma Xi parla da capo di una co-superpotenza | così il vertice ha ridotto l’asimmetria tra Usa e Cina
Al ritorno negli Stati Uniti, l’ex presidente ha annunciato accordi commerciali e ha ottenuto il supporto di Pechino su alcuni temi legati al Medio Oriente. Nel frattempo, il presidente cinese ha assunto un ruolo di leadership più evidente, rafforzando la posizione della Cina come co-superpotenza. Il vertice tra le due nazioni ha mostrato come siano cambiate le dinamiche tra Washington e Pechino, riducendo le differenze di potere e influenza tra i due paesi.
Donald Trump è tornato negli Usa con il risultato che cercava: la possibilità di rivendersi in patria una serie di accordi commerciali e l'appoggio di Pechino su alcuni aspetti del dossier Medio Oriente. Di tutt'altra natura l'approccio scelto da Xi Jinping nell'ospitare la visita del presidente degli Stati Uniti: il leader cinese ha impostato il vertice su un piano più strettamente geopolitico mettendo al centro del tavolo la principale questione di attrito tra Pechino e Washington - il futuro di Taiwan - e lanciando un avvertimento a cui l'interlocutore non ha replicato: fate attenzione, l'isola di Formosa è la nostra linea rossa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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