Al Jazeera | Israele ha ucciso un nostro giornalista L’Idf | era di Hamas

Il 8 aprile, un giornalista di Al Jazeera, Mohammed Wishah, è stato colpito e ucciso durante un attacco di droni israeliani a Gaza. L'azienda ha confermato la morte del suo collaboratore, mentre l'IDF ha affermato che Wishah era affiliato a Hamas. La notizia ha suscitato reazioni diverse, con Al Jazeera che ha denunciato l'uccisione del proprio giornalista e le autorità israeliane che hanno sostenuto la sua appartenenza a Hamas.

Il reporter di Al Jazeera Mohammed Wishah è stato ucciso ieri 8 aprile da un attacco di droni israeliani a Gaza. L’esercito di Israele ha detto che Muhammad Samir Muhammad Washah era un membro del movimento islamista palestinese Hamas che operava sotto copertura come giornalista. Il canale di news qatariano ha invece condannato l’omicidio raccontando di un attacco che ha preso di mira la sua automobile nella Striscia occidentale. E denunciando quello che ha definito «un crimine deliberato e mirato volto a intimidire i giornalisti». L’esercito israeliano sostiene invece di aver «eliminato un membro di Hamas che rappresentava una minaccia per le sue forze nella zona e che operava sotto le spoglie di un giornalista» di Al Jazeera, come si legge in un comunicato militare di oggi 9 aprile. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Al Jazeera: bimbo 3 anni ucciso da Idf Bombe su Gaza. Al Jazeera: "Bimbo palestinese di 3 anni ucciso dall'Idf ad al-Mawasi"Un bambino palestinese di tre anni è stato ucciso dalle truppe israeliane nella zona di al-Mawasi , nel sud di Gaza , vicino alla città di Khan... Israel Hits Marked Press Crew in Lebanon; Media Targeting Reaches Breaking Point Temi più discussi: Un corrispondente di Al Jazeera è stato ucciso da un drone israeliano a Gaza; Giornalista di Al Jazeera ucciso a Gaza; Giornalista morto a Gaza, reporter di Al Jazeera ucciso da un drone israeliano; Comunicazione Italiana. Israele bombarda il Libano, Iran valuta stop alla tregua. Trump: ScaramucceLa tregua è appena iniziata e già vacilla. Se Iran e Stati Uniti hanno deposto le armi per il cessate il fuoco di 15 giorni, Israele prosegue i raid in Libano. A meno di 24 ore dalla fumata bianca, ... adnkronos.com Gaza: giornalista Al Jazeera ucciso in attacco con drone Israele (2)Al Jazeera ha affermato che ritiene le forze armate israeliane pienamente responsabili di questo crimine, che fa parte di un modello ... agenzianova.com Il corrispondente di Al Jazeera Mohammed Wishah e' stato ucciso da un attacco di droni israeliani a Gaza. Lo riporta l'emittente televisiva del Qatar, aggiungendo che verranno forniti ulteriori dettagli a breve - facebook.com facebook Gaza. Il giornalista Mohammed Washah, un corrispondente di Al Jazeera, è stato colpito nella sua auto da un drone. E' morto all'ospedale. Secondo Israele era un militante di Hamas. Sono 262 secondo i dati palestinesi gli operatori dell'informazione uccisi a x.com