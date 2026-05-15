Truffa una coppia di anziani fingendosi il nipote in difficoltà e si fa consegnare oltre 8mila euro in contanti
Una coppia di anziani ha subito una truffa da parte di una persona che si è presentata come il nipote in difficoltà, riuscendo a farsi consegnare oltre 8.500 euro in contanti. La vittima ha raccontato di aver ricevuto una telefonata in cui l’interlocutore si è presentato come il parente, chiedendo aiuto e convincendoli a consegnare il denaro. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare il responsabile e prevenire ulteriori truffe di questo tipo.
Truffa una coppia di anziani fingendosi il nipote in difficoltà e si fa consegnare 8500 euro in contanti. Il fatto è successo a Perugia dove la polizia ha arrestato un cittadino italiano, classe 1992, per truffa aggravata ai danni di una coppia di anziani residenti nel capoluogo. Come ricostruito. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
married a broke stranger to spite my family! but he treats me like a queen every day.
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