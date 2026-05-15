Truffa una coppia di anziani fingendosi il nipote in difficoltà e si fa consegnare oltre 8mila euro in contanti

Una coppia di anziani ha subito una truffa da parte di una persona che si è presentata come il nipote in difficoltà, riuscendo a farsi consegnare oltre 8.500 euro in contanti. La vittima ha raccontato di aver ricevuto una telefonata in cui l’interlocutore si è presentato come il parente, chiedendo aiuto e convincendoli a consegnare il denaro. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare il responsabile e prevenire ulteriori truffe di questo tipo.

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