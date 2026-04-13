Costruiscono un finto casello autostradale e mettono in piedi una truffa milionaria | Gli automobilisti passavano apposta di lì perché il pedaggio costava la metà

In una vicenda che ha coinvolto diversi soggetti, sono stati scoperti lavori di costruzione di un finto casello autostradale. Gli investigatori hanno accertato che questa struttura era stata realizzata con l’obiettivo di attirare gli automobilisti, che passavano di lì perché il pedaggio risultava più basso rispetto alle tariffe ufficiali. La truffa ha permesso di incassare illegalmente somme di denaro attraverso il pagamento dei pedaggi falsi.

Costruire un’infrastruttura fittizia per dirottare il traffico di un’arteria nazionale e incassare illegalmente i pedaggi. Quella che potrebbe sembrare la sceneggiatura dell’ultima serie tv è in realtà l’astuta frode milionaria messa realmente in atto nello stato indiano del Gujarat. Per ben diciotto mesi, un’organizzazione criminale ha gestito un casello autostradale abusivo, operando alla luce del sole e ingannando migliaia di automobilisti e autotrasportatori, il tutto senza che nessuno avesse il benché minimo sospetto per oltre un anno. La truffa è stata messa in atto nel distretto di Morbi, lungo il tracciato della strada nazionale Bamanbore-Kutch, specificamente nell’area di Vaghasia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Costruiscono un finto casello autostradale e mettono in piedi una truffa milionaria: “Gli automobilisti passavano apposta di lì perché il pedaggio costava la metà” Truffa del finto pedaggio autostradale, questo SMS ti svuota il conto: occhio allo smishingFalsi messaggi SMS che segnalano presunti pedaggi autostradali non pagati, con l’obiettivo di indurre gli utenti a inserire dati sensibili e a... La truffa del "finto maresciallo" viene scoperta, la fuga a piedi in campagna finisce con un arrestoSIROLO – Nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 febbraio 2026, i Carabinieri della Stazione di Numana e dell’Aliquota Radiomobile di Osimo hanno tratto...