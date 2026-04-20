Anziana sventa truffa del finto incidente al figlio era già morto da tempo

A Torricella Sicura, in provincia di Teramo, un’anziana ha contattato i carabinieri per segnalare un tentativo di truffa telefonica. La donna ha riferito che qualcuno si è spacciato per un conoscente e ha tentato di ingannarla con la scusa di un incidente al figlio. Tuttavia, l’anziana ha scoperto che il suo figlio era già morto da tempo, evitando così di cadere nella trappola.

A Torricella Sicura, in provincia di Teramo, un'anziana ha denunciato ai carabinieri un tentativo di truffa telefonica. Come riporta LaPresse, un ignoto, simulando un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il figlio della donna, ha richiesto denaro per evitare conseguenze penali.🔗 Leggi su Ilpescara.it Truffa del finto carabiniere, il figlio della vittima riprende la telefonata in diretta Notizie correlate Truffa del finto incidente, automobilista sventa l'inganno e va dalla polizia localeL'episodio a Formigine: la conducente si è accorta del tentativo di raggiro e non si è fermata. Leggi anche: Raggirano un'anziana con la truffa del "finto incidente": arrestati Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tentata truffa del carabiniere ai danni di un'anziana di Porto Empedocle, il raggiro smascherato dalla vittima; Targa clonata e oro da controllare: la Polizia sventa una truffa ai danni di un’anziana; Con la truffa del finto nipote deruba un’anziana: indagata una 49enne; Il giallo fra Milano e Usa: donna e madre di 7 figli arrestata per una truffa nello Stato dei mormoni. Sventata una truffa ai danni di un’anzianaPALERMO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato un 33enne, che aveva appena truffato una coppia di anziani italiani fingendosi un perito mandato dai Carabinieri, ... grandangoloagrigento.it Roma: anziana sventa la truffa del falso carabiniere, 4 persone arrestate a CarpinetoUna donna di 67 anni sventa una truffa e consente ai Carabinieri di arrestare i malviventi a Carpineto Romano. romadailynews.it Più consapevoli, più protetti. Torino, anziana sventa truffa chiamandoci dopo aver ricevuto una telefonata che l'avverte di una rapina commessa con un'auto con la sua targa e per questo è necessario controllare la provenienza dell'oro in suo possesso #esser x.com Truffa "rapina al Vomero"con finto Maresciallo: anziana sventa il raggiro >> https://tinyurl.com/2m6nr4tn - facebook.com facebook