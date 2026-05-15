Truffa agli anziani | smantellata banda un milione in beni sequestrati

Le autorità hanno smantellato una banda responsabile di truffe agli anziani, sequestrando beni per un valore di circa un milione di euro. I truffatori si presentavano come tecnici del condominio, convincendo le vittime a consegnare denaro o oggetti di valore. Tra i beni sequestrati ci sono immobili di lusso e veicoli di alta gamma, che i due complici avevano accumulato nel tempo. L’indagine ha portato all’arresto di alcuni membri del gruppo e alla confisca di numerosi beni.

? Punti chiave Come facevano i truffatori a farsi credere tecnici del condominio?. Quali beni di lusso hanno accumulato i due complici?. Dove sono state ritrovate le auto rubate ai residenti?. Come hanno fatto gli inquirenti a rintracciare il bottino in Calabria?.? In Breve Sequestrate due ville, un garage, un locale commerciale e un cantiere edile.. Patrimonio bloccato di un milione tra automobili, gioielli e conti correnti.. Indagini della Squadra mobile avviate lo scorso ottobre nel Canavese.. Un'auto utilizzata dai truffatori rintracciata dagli agenti in Calabria.. La polizia ha sequestrato un milione di euro in beni tra Pinerolo, Nichelino, Carignano e Frossasco dopo aver smantellato una banda che truffava sistematicamente gli anziani nel Canavese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Truffe agli anziani: smantellata una banda: 8 persone in carcere ad Ercolano

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