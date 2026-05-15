Finti tecnici del gas truffano anziani nel Torinese | sequestrati beni per oltre un milione di euro

Due persone sono state arrestate nel Torinese con l’accusa di aver truffato anziani fingendosi tecnici del gas incaricati di controllare i termosifoni. Agivano in coppia, dichiarando di ricevere incarichi dall’amministratore di condominio, e si introducevano nelle case per poi sottrarre denaro o beni. Durante le operazioni della polizia sono stati sequestrati beni per un valore superiore a un milione di euro. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali altre vittime e acquisire ulteriori elementi utili alle accuse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui