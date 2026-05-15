Finti tecnici del gas truffano anziani nel Torinese | sequestrati beni per oltre un milione di euro
Due persone sono state arrestate nel Torinese con l’accusa di aver truffato anziani fingendosi tecnici del gas incaricati di controllare i termosifoni. Agivano in coppia, dichiarando di ricevere incarichi dall’amministratore di condominio, e si introducevano nelle case per poi sottrarre denaro o beni. Durante le operazioni della polizia sono stati sequestrati beni per un valore superiore a un milione di euro. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali altre vittime e acquisire ulteriori elementi utili alle accuse.
Agivano in coppia e si fingevano tecnici specializzati nel controllo dei termosifoni, millantando falsi incarichi ricevuti dall'amministratore di condominio. Così riuscivano a varcare la soglia di casa, conquistandosi la fiducia delle persone, per lo più anziane e vulnerabili, per poi raggirarle. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Monteverde: finti tecnici truffano ex dipendente della banca d'Italia, bottino da 100mila euro
Leggi anche: Via Calzabigi, finti carabinieri truffano una coppia di anziani e rubano migliaia di euro in gioielli
Attenzione ai finti marescialli, avvocati, tecnici del gas, persino parenti prossimi: Porcedda, titolare comunale della Sicurezza, illustra la campagna anti-raggiri realizzata da Città e Prefettura facebook
Cesano, finti tecnici del gas e carabinieri: anziana vittima della doppia truffaCesano Boscone (Milano), 17 gennaio 2026 – Signora, siamo i tecnici del gas, c’è una perdita nel suo scaldabagno e dobbiamo controllare. Così i due truffatori si sono presentati alla porta ... ilgiorno.it
Finti tecnici del gas in casa, anziana bloccata e derubataImpruneta (Firenze), 9 gennaio 2026 – In tarda mattinata, a Impruneta, tre uomini spacciandosi per tecnici del gas sono riusciti a entrare nell’abitazione di una donna anziana, classe 1942, con il ... lanazione.it