Tra Liguria e Toscana, i Carabinieri hanno recuperato numerosi beni sequestrati a una banda smantellata coinvolta in furti. Durante le perquisizioni sono stati trovati oggetti vari, tra cui elettronica, gioielli, strumenti e capi di abbigliamento, che ora sono stati restituiti alle autorità. I cittadini che sospettano che alcuni dei loro beni possano essere tra quelli sequestrati possono rivolgersi alle forze dell’ordine portando eventuali documenti o prove di proprietà.

? Cosa scoprirai Quali oggetti sono stati recuperati dai Carabinieri durante le perquisizioni?. Come possono i cittadini identificare i propri beni tra quelli sequestrati?. In quali città della Toscana e della Liguria ha operato la banda?. Quali documenti servono per richiedere la restituzione dei gioielli e dei contanti?.? In Breve Operazione Settimo comandamento avviata a gennaio 2025 dal Nucleo investigativo della Spezia.. Indagini su 13 persone con 8 misure cautelari in carcere disposte.. Furti commessi tra Liguria, Toscana e confini della regione Emilia Romagna.. Contatti per restituzione beni tramite email posta elettronica o numero 0187591.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furti tra Liguria e Toscana: restituiti i beni della banda smantellata

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