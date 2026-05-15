Trucco Dior Cruise 2027 | il make up è cinematografico e si realizza così
Durante la sfilata Dior Cruise 2027, tenutasi al County Museum of Art di Los Angeles, è stato presentato un trucco dal carattere cinematografico. La collezione, ideata da Jonathan Anderson, segna il debutto di questa linea Cruise per la Maison. La location ha contribuito a creare un’atmosfera che richiama il mondo del cinema, mentre il trucco è stato realizzato seguendo tecniche e stili ispirati al grande schermo. La sfilata ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati di moda e make-up.
Un look cinematografico quello della sfilata Dior Cuise 2027. E non poteva essere altrimenti, visto che la prima collezione Cruise progettata da Jonathan Anderson per la Maison è andata in scena a Los Angeles, al County Museum of Art (LACMA). La città degli angeli e del cinema si è offerta come scenografia di uno show che ha utilizzato design Anni 50. Gli anni d’oro del cinema americano. Peter Philips, Direttore Creativo dell’Immagine e del Make up Dior, ha risposto creando un make up naturale, evidenziato con tocchi di luminosità, ispirandosi alla collezione di abiti e accessori. Trucco Dior Cruise 2027, primo step: l’incarnato. Caposaldo del trucco Dior Cruise 2027 è la carnagione pure, uniforme e luminosa ottenuta utilizzando prodotti chiave della Maison. 🔗 Leggi su Amica.it
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