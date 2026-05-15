Trucco Dior Cruise 2027 | il make up è cinematografico e si realizza così

Durante la sfilata Dior Cruise 2027, tenutasi al County Museum of Art di Los Angeles, è stato presentato un trucco dal carattere cinematografico. La collezione, ideata da Jonathan Anderson, segna il debutto di questa linea Cruise per la Maison. La location ha contribuito a creare un’atmosfera che richiama il mondo del cinema, mentre il trucco è stato realizzato seguendo tecniche e stili ispirati al grande schermo. La sfilata ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati di moda e make-up.

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