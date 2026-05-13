Il trailer della sfilata Cruise 2027 di Dior è un omaggio all' immaginario cinematografico ad Alfred Hitchcock

Da amica.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina è stato diffuso il trailer della sfilata Cruise 2027 di Dior, che si terrà questa sera alle 20:15 ora di Los Angeles. Il video è un omaggio all’immaginario cinematografico di Alfred Hitchcock, con riferimenti visivi e atmosfere che richiamano i temi dei suoi film. La presentazione è stata annunciata attraverso i canali ufficiali del brand e sarà visibile in diretta online.

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Il trailer della sfilata Cruise 2027 di Dior, attesa questa sera alle 20:15 ora di Los Angeles, è un omaggio all’immaginario cinematografico ad Alfred Hitchcock. Attraverso immagini sospese tra nostalgia hollywoodiana e tensione narrativa, il video rende omaggio al cinema del grande regista intrecciando riferimenti ad alcune delle sue pellicole. Tra le scene più riconoscibili emerge il richiamo al film Caccia al ladro del 1955: Grace Kelly alla guida di una decappottabile corre con il foulard annodato al collo e i capelli al vento. L’eleganza della protagonista del trailer di Dior, e il suo sorriso, rimandano alla mitica diva. Cary Grant e Grace Kelly in una scena di Caccia al ladro di Alfred Hitchcock (1955).🔗 Leggi su Amica.it

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