Il trailer della sfilata Cruise 2027 di Dior è un omaggio all' immaginario cinematografico ad Alfred Hitchcock

Stamattina è stato diffuso il trailer della sfilata Cruise 2027 di Dior, che si terrà questa sera alle 20:15 ora di Los Angeles. Il video è un omaggio all’immaginario cinematografico di Alfred Hitchcock, con riferimenti visivi e atmosfere che richiamano i temi dei suoi film. La presentazione è stata annunciata attraverso i canali ufficiali del brand e sarà visibile in diretta online.

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