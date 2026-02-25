Legnano (Milano), 25 febbraio 2026 – Era ormai in fase di premummificazione il corpo rinvenuto dai carabinieri sabato scorso, dopo che i vicini di casa, allarmati perché non avevano più notizie dell’uomo, avevano lanciato l’allarme. La mattina di sabato scorso, 21 febbraio, i Vigili del Fuoco, accompagnati dai carabinieri, dopo la segnalazione si sono recati in via Giordano Bruno e una volta penetrati nell’appartamento hanno avuto conferma dei peggiori sospetti: nell’abitazione, infatti, hanno trovato l’uomo privo di vita, ancora disteso sul letto e con il corpo in fase di premummificazione come accertato dal medico legale. Il primo riscontro fa pensare che il decesso dell’uomo debba risalire almeno a 20 giorni prima. Le procedure avviate per rintracciare qualche parente non hanno condotto ad alcun esito, tanto che la salma è stata infine affidata al Comune così come prevede la legge. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tragedia della solitudine a Legnano. Uomo trovato semi mummificato in casa, era morto da almeno venti giorni

Leggi anche:

Tragedia della solitudine. Morto in casa da giorni. I cani si cibano di lui

Un’altra tragedia in solitudine: non dà notizie di sé, trovato morto in casa

Temi più discussi: Tragedia della solitudine. Morto in casa da giorni. I cani si cibano di lui; Morte Beatrice: genitori nel tempo della solitudine; Lo trovano morto in camera: stroncato da un malore improvviso; Hermann Buhl, la solitudine dell’Ottomila: a Pasian di Prato il film che racconta il mito.

La tragedia della solitudine. Uccide la figlia e si impiccaLa 78enne era rimasta vedova e sola con Giuseppina, 47 anni, affetta da autismo. Il sindaco: Persone bellissime. I sindacati: Interrogarsi sul sistema sociale. Quando il marito è morto, otto mesi ... quotidiano.net

Tragedia della solitudine a Pavia: minaccia di compiere un gesto estremo, salvata da poliziotti e vigili del fuocoPavia, 28 dicembre 2025 – Prima la richiesta disperata di aiuto al 112. Poi i deliri, in forte stato di alterazione psichica, e la decisione di barricarsi in casa per non far entrare gli agenti. I ... ilgiorno.it

Due anime segnate dalla stessa tragedia, ma unite da un legame indissolubile: Actarus e Maria Fleed rappresentano il cuore emotivo di Goldrake. Lui, principe guerriero costretto all’esilio, simbolo di solitudine e responsabilità. Lei, dolce ma determinata, ca - facebook.com facebook

Non c’è giudizio, solo umanità smarrita. Non c’è scandalo, ma un dolore che scava lentamente. Desiderio, solitudine e tragedia: quando la cronaca diventa arte e il cinema sublima la vita (e la morte). Al cinema LA GIOIA con @ValeriaGolino1 @jasminetrinca x.com