Morto da un anno lo trovano mummificato in casa | pagava ancora l' affitto

Un uomo è stato trovato morto in casa, in stato di avanzato processo di decomposizione e quasi mummificato. I primi accertamenti indicano che la morte risalirebbe ad almeno un anno fa. Nonostante fosse deceduto da tempo, risultava ancora in regola con il pagamento dell’affitto. La scoperta è avvenuta durante un controllo, e al momento sono in corso indagini per chiarire le cause del decesso e le circostanze che hanno portato alla sua lunga permanenza nell’appartamento.

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