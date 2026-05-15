Morto da un anno lo trovano mummificato in casa | pagava ancora l' affitto
Un uomo è stato trovato morto in casa, in stato di avanzato processo di decomposizione e quasi mummificato. I primi accertamenti indicano che la morte risalirebbe ad almeno un anno fa. Nonostante fosse deceduto da tempo, risultava ancora in regola con il pagamento dell’affitto. La scoperta è avvenuta durante un controllo, e al momento sono in corso indagini per chiarire le cause del decesso e le circostanze che hanno portato alla sua lunga permanenza nell’appartamento.
L'hanno trovato in avanzato stato di decomposizione, quasi mummificato: dai primi accertamenti pare fosse morto da almeno un anno. Nessuno si era accorto della sua assenza, del fatto che non si vedesse più in giro: sono stati i proprietari dell'immobile in cui abitava, e per il quale continuava a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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