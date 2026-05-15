Trovati rifiuti radioattivi scatta l’allarme al Cosmari

Un cassone di rifiuti solidi ferrosi è stato portato al Cosmari di Tolentino e sottoposto al controllo d’ingresso. Nei giorni scorsi, durante le operazioni di verifica, sono stati rilevati rifiuti radioattivi all’interno del contenitore. La scoperta ha portato all’attivazione delle procedure di sicurezza previste per questo tipo di situazioni. La presenza di materiali radioattivi nei rifiuti solidi ferrosi non è un evento comune e ha scatenato una risposta immediata da parte delle autorità competenti.

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Tolentino (Macerata), 15 maggio 2026 – Un cassone di rifiuti solidi ferrosi arriva al Cosmari e viene sottoposto, come sempre, al controllo d’ingresso. Ma questa volta gli scanner rilevano materiale radioattivo e scatta l’allarme. È successo ieri allo stabilimento di località Piane di Chienti a Tolentino. I vigili del fuoco hanno individuato una sorgente radioattiva da un oggetto da identificare, arrivato dall’isola ecologica di Porto Potenza. https:www.ilrestodelcarlino.itmaceratacronacarifiuti-sacchetti-amianto-eu74kge3 I contatori di radioattività hanno registrato un superamento. Non appena i contatori per rilevare i livelli di radioattività hanno riscontrato un superamento, è partito il protocollo standard: l’azienda ha avvisato i vigili del fuoco, l’Arpam e il sindaco Mauro Sclavi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trovati rifiuti radioattivi, scatta l’allarme al Cosmari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rifiuti radioattivi trovati in discarica: scatta l'allarme contaminazione Sullo stesso argomento Cinque gatti trovati avvelenati per strada: scatta l'allarmeSdegno ma anche preoccupazione per una serie di episodi di avvelenamento a danno di alcuni gatti, a Conca dei Marini. Rifiuti radioattivi: ci pensano dei microbi a metterli in sicurezzaUna ricerca mostra come l’impiego di batteri alcalofili provochi una precipitazione del carbonato in grado di sigillare crepe nei depositi Al momento... Rifiuti radioattivi trovati in discarica a Tolentino: scattano l'allarme contaminazione e le operazioni di messa in sicurezzaTOLENTINO - Vigili del Fuoco intervenuti oggi - 14 maggio - i vigli del fuoco a Tolentino, in provincia di Macerata per un allarme radioattivo in una discarica. Sul posto anche il ... corriereadriatico.it