Cinque gatti trovati avvelenati per strada | scatta l' allarme

A Conca dei Marini sono stati trovati cinque gatti vittime di avvelenamento lungo le strade del paese. La scoperta ha suscitato sdegno tra i residenti e ha portato all’attivazione delle autorità locali. Le autorità stanno raccogliendo prove e cercando di capire le cause di questi episodi, che hanno provocato preoccupazione tra chi si prende cura degli animali e chi frequenta la zona.

Sdegno ma anche preoccupazione per una serie di episodi di avvelenamento a danno di alcuni gatti, a Conca dei Marini. Come racconta Il Vescovado, sono almeno cinque i felini morti in circostanze simili.Gli episodiGli animali, in alcni casi, sono stati ritrovati agonizzanti o privi di vita nei.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Animali avvelenati, allarme nella frazione: decine di carcasse trovate in strada Bocconi avvelenati a Parma: scatta l’allertaOrdinanza nella zona di strada Cava in Vigatto: un cane intossicato, controlli e verifiche in corso da parte delle autorità Tornano i timori per la... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Cinque gatti trovati avvelenati per strada, scatta l'allarme. Conca dei Marini, gatti avvelenati: almeno cinque i casi registratiC'è preoccupazione e rabbia tra i residenti per una serie di episodi che stanno colpendo i gatti presenti sul territorio di Conca dei Marini. Dall'inizio dell'anno, e siamo ancora ad aprile, sarebbero ... ilvescovado.it Moria di gatti a Marina di Modica, i residenti: Attenti, probabile avvelenamentoLa denuncia comparsa sui social ha acceso un campanello d’allarme che la comunità non può ignorare. In soli cinque giorni sarebbero stati trovati almeno dieci gatti avvelenati, tra il primo ingresso e ... lasicilia.it