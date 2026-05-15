Troppa concorrenza niente Mondiali per Thuram | la delusione di Khephren che ci sperava

Il calciatore non è stato convocato per la prossima competizione internazionale, a differenza del fratello. La decisione ha deluso il giocatore, che aveva sperato di partecipare alla manifestazione. La scelta dell’allenatore francese ha escluso il nome dal gruppo di convocati, nonostante le aspettative del giocatore. La mancata presenza nel team viene notata in un momento importante della stagione. La situazione ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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