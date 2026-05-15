Troppa concorrenza niente Mondiali per Thuram | la delusione di Khephren che ci sperava
Il calciatore non è stato convocato per la prossima competizione internazionale, a differenza del fratello. La decisione ha deluso il giocatore, che aveva sperato di partecipare alla manifestazione. La scelta dell’allenatore francese ha escluso il nome dal gruppo di convocati, nonostante le aspettative del giocatore. La mancata presenza nel team viene notata in un momento importante della stagione. La situazione ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.
Non è una bocciatura. Anche se fa male, provocando una delusione molto simile a quella di una sconfitta. Per Khephren Thuram, escluso dalla lista dei convocati della Francia ai Mondiali, si tratta in realtà di una promessa rimandata, di un appuntamento che dovrà recuperare al prossimo giro: come uno di quei tanti momenti vissuti in carriera in cui ha dovuto attendere per assicurarsi un’occasione migliore. Al figlio di Lilian non resterà che fare il tifo per il fratello Marcus, con il quale ha una grande intesa. A differenza dell’attaccante dell’Inter, il centrocampista è rimasto schiacciato dalla concorrenza nel suo ruolo: Didier... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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