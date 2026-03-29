Il futuro di Khephren Thuram alla Juventus è al centro di discussioni, con il giocatore che sembra favorevole a prolungare il contratto, mentre la società valuta le condizioni legate alla qualificazione in Champions League. La decisione potrebbe dipendere dal raggiungimento del quarto posto in campionato, situazione che influirebbe sulle eventuali strategie di mercato e rinnovo del giocatore.

Lascia o raddoppia? Khephren Thuram risponderà al quiz fra otto giornate, a fine campionato. Il futuro del figlio d’arte viaggia sul filo sottile della qualificazione alla prossima Champions League. Per il centrocampista francese, uno dei pilastri della squadra costruita da Luciano Spalletti, il quarto posto vale anche di più. Centrare l’obiettivo velocizzerà il rinnovo di contratto. Mancarlo può portare a un divorzio tanto doloroso quanto possibile: la ricca Premier ha già iniziato a chiamare. Tra sentire la musichetta della Champions o non sentirla, c’è una bella differenza. La Juventus si gioca almeno 60-70 milioni e Thuram anche il futuro a Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rinnovo o addio? Il dilemma di Khephren Thuram alla Juve: gli scenari

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