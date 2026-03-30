Zaniolo l’agente svela | Inutile nascondere che ci sperava la Nazionale è un obiettivo comune per tutti i calciatori In futuro…

L'agente del calciatore ha dichiarato che il suo assistito sperava di essere convocato in Nazionale, sottolineando che per molti calciatori rappresenta un obiettivo condiviso. Ha inoltre aggiunto che in futuro potrebbero esserci ulteriori sviluppi riguardo a questa possibilità. La dichiarazione è stata rilasciata senza ulteriori dettagli sui piani futuri del giocatore o sulla situazione attuale.

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