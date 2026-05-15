A Tripoli, un rappresentante di Unioncamere ha affermato che il Registro delle imprese rappresenta una vera e propria infrastruttura civile, sociale ed economica, al servizio del Paese. La dichiarazione evidenzia come questa istituzione non sia solo un registro ufficiale, ma anche un elemento fondamentale per lo sviluppo e la stabilità del sistema economico e sociale. La funzione del Registro delle imprese viene descritta come un collegamento tra il valore civile e quello istituzionale, sottolineando la sua rilevanza nel contesto nazionale.

“Il valore del Registro delle imprese va inteso come quello di una vera e propria infrastruttura civile, sociale ed economica al servizio del Paese. Conoscere per tempo le dinamiche del mercato è un valore civile che si intreccia con un valore istituzionale. Il Registro delle Imprese ha conferito dignità istituzionale alle aziende, riconoscendo loro uno statuto e un'anagrafe ufficiale in cui essere censite”. Lo ha detto questa mattina a Padova Giuseppe Tripoli, Segretario Generale di Unioncamere, al convegno “Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent’anni di storia del Registro delle Imprese”, organizzato anche per celebrare i 30 anni dall’entrata in funzione del Registro delle Imprese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tripoli (Unioncamere), “Registro imprese intreccia valore civile a quello istituzionale”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tripoli (Unioncamere), “Registro imprese intreccia valore civile a quello istituzionale”

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Imprese, Tripoli (Unioncamere): "Registro è infrastruttura a servizio del Paese"

Conferito alla BCC Mediocrati il riconoscimento del Registro nazionale imprese storiche UnioncamereCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Cosenza, 27 aprile 2026 – La Camera di Commercio di Cosenza ha conferito alla BCC Mediocrati l’attestato...

Tripoli (Unioncamere), 'imprese coesive sono più competitive'Lo ha detto Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere, a margine del Seminario di Fondazione Symbola a Mantova. Il fenomeno delle imprese coesive è diventato quasi maggioritario ... ansa.it

Imprese, Tripoli (Unioncamere): coesione aiuta la competitivitàTreia (MC), (askanews) – La coesione aiuta la competizione. Lo abbiamo visto esplorando migliaia di aziende manifatturiere che abbiamo chiamato coesive perchè esprimono una capacità di fare rete ... affaritaliani.it