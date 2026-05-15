Tripoli Unioncamere Registro imprese intreccia valore civile a quello istituzionale

Da quotidiano.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Tripoli, un rappresentante di Unioncamere ha affermato che il Registro delle imprese rappresenta una vera e propria infrastruttura civile, sociale ed economica, al servizio del Paese. La dichiarazione evidenzia come questa istituzione non sia solo un registro ufficiale, ma anche un elemento fondamentale per lo sviluppo e la stabilità del sistema economico e sociale. La funzione del Registro delle imprese viene descritta come un collegamento tra il valore civile e quello istituzionale, sottolineando la sua rilevanza nel contesto nazionale.

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“Il valore del Registro delle imprese va inteso come quello di una vera e propria infrastruttura civile, sociale ed economica al servizio del Paese. Conoscere per tempo le dinamiche del mercato è un valore civile che si intreccia con un valore istituzionale. Il Registro delle Imprese ha conferito dignità istituzionale alle aziende, riconoscendo loro uno statuto e un'anagrafe ufficiale in cui essere censite”. Lo ha detto questa mattina a Padova Giuseppe Tripoli, Segretario Generale di Unioncamere, al convegno “Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent’anni di storia del Registro delle Imprese”, organizzato anche per celebrare i 30 anni dall’entrata in funzione del Registro delle Imprese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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