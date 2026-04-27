Conferito alla BCC Mediocrati il riconoscimento del Registro nazionale imprese storiche Unioncamere

Il Registro nazionale imprese storiche di Unioncamere ha riconosciuto ufficialmente la BCC Mediocrati. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato stampa pubblicato il 27 aprile 2026. La BCC Mediocrati si aggiunge così alle realtà aziendali che hanno ottenuto questo riconoscimento, che attesta la sua lunga presenza e storia nel settore. La cerimonia di consegna si è svolta in una sede della Camera di Commercio.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Cosenza, 27 aprile 2026 – La Camera di Commercio di Cosenza ha conferito alla BCC Mediocrati l’attestato di iscrizione al Registro nazionale delle Imprese Storiche di Unioncamere, prestigioso riconoscimento riservato alle realtà italiane con almeno 100 anni di attività continuativa. La cerimonia si è svolta subito dopo la riunione del Consiglio camerale, alla presenza dei consiglieri e del Collegio dei revisori dei conti, nonché degli esponenti del Consiglio di amministrazione (direttore, vicedirettore, revisori, segretario generale) della BCC Mediocrati. Il riconoscimento è stato conferito al presidente della BCC Mediocrati, Nicola Paldino, componente del Consiglio camerale in rappresentanza del settore bancario.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Conferito alla BCC Mediocrati il riconoscimento del Registro nazionale imprese storiche Unioncamere Notizie correlate Comunicato Stampa: Conferito alla BCC Mediocrati il riconoscimento del Registro nazionale imprese storiche UnioncamereLa cerimonia si è svolta subito dopo la riunione del Consiglio camerale, alla presenza dei consiglieri e del Collegio dei revisori dei conti, nonché... Comunicato Stampa: Conferito alla BCC Mediocrati il riconoscimento nel Registro nazionale imprese storiche UnioncamereLa cerimonia si è svolta subito dopo la riunione del Consiglio camerale, alla presenza dei consiglieri e del Collegio dei revisori dei conti, nonché... Aggiornamenti e dibattiti Conferito alla BCC Mediocrati il riconoscimento del Registro nazionale imprese storiche UnioncamereCosenza, 27 aprile 2026 – La Camera di Commercio di Cosenza ha conferito alla BCC Mediocrati l’attestato di iscrizione al Registro nazionale delle Imprese Storiche di Unioncamere, prestigioso riconosc ... adnkronos.com Comunicato Stampa: Conferito alla BCC Mediocrati il riconoscimento nel Registro nazionale imprese storiche UnioncamereGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it