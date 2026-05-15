Il Registro delle imprese viene descritto come un'infrastruttura fondamentale per il funzionamento civile, sociale ed economico del Paese. Questa definizione arriva da rappresentanti delle camere di commercio, che sottolineano come il registro svolga un ruolo di supporto alle attività imprenditoriali e all’organizzazione economica nazionale. La sua funzione viene vista come un elemento di base per la gestione e il monitoraggio delle imprese, contribuendo alla trasparenza e alla stabilità del sistema economico.

Padova, 15 mag. (Adnkronos) - “Il valore del Registro delle imprese va inteso come quello di una vera e propria infrastruttura civile, sociale ed economica al servizio del Paese. Conoscere per tempo le dinamiche del mercato è un valore civile che si intreccia con un valore istituzionale. Il Registro delle Imprese ha conferito dignità istituzionale alle aziende, riconoscendo loro uno statuto e un'anagrafe ufficiale in cui essere censite”. Lo ha detto Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere, partecipando al convegno “Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent'anni di storia del Registro delle Imprese”, organizzato anche per celebrare i 30 anni dall'entrata in funzione del Registro delle Imprese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprese, Tripoli (Unioncamere): "Registro è infrastruttura a servizio del Paese"

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Tripoli (Unioncamere), “Registro imprese intreccia valore civile a quello istituzionale”

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