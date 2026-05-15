Trionfo per I Raccomandati | Chanel Totti e Filippo Laurino vincono Pechino Express 2026

I concorrenti Chanel Totti e Filippo Laurino si sono aggiudicati la vittoria della edizione 2026 di Pechino Express. La finale dello show ha visto i due protagonisti prevalere sugli altri team in gara, attirando l’attenzione sui social network. Dopo l’annuncio del risultato, sono arrivate le reazioni di personaggi noti legati al mondo dello spettacolo, tra cui Ilary Blasi e Francesco Totti, che hanno commentato l’evento attraverso i propri profili ufficiali. La trasmissione si è conclusa con un grande riscontro di pubblico.

Chanel Totti e Filippo Laurino vincono Pechino Express 2026: social in delirio, le reazioni di Ilary Blasi e Francesco Totti. La vittoria di Chanel Totti e Filippo Laurino a Pechino Express segna il momento conclusivo di un percorso seguito con grande attenzione dal pubblico. Il loro trionfo non resta solo sul piano televisivo, ma si riflette subito nella sfera personale e social, tra reazioni familiari, festeggiamenti e messaggi di congratulazioni che coinvolgono amici e fan tra Roma e Milano. La serata di giovedì 14 maggio 2026 mette in evidenza una competizione serrata tra i principali network italiani, con Rai1 che si aggiudica la vetta grazie a Buonvino – Misteri a Villa Borghese, seguito da 2 milioni e 937 mila spettatori e uno share del 17,9%. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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CHANEL TOTTI e FILIPPO LAURINO fanno festa! Vittoria meritata a PECHINO EXPRESS 2026

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