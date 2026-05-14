Nella finale di Pechino Express 2026, i Raccomandati, composta da Chanel Totti e Filippo Laurino, sono stati dichiarati vincitori. La gara si è svolta con diverse prove impegnative lungo il percorso, che hanno messo alla prova i concorrenti. La puntata conclusiva si è conclusa con la proclamazione dei vincitori, dopo settimane di sfide e tappe in vari paesi. La coppia ha ottenuto il maggior punteggio rispetto agli altri partecipanti in gara.

La finale di Pechino Express 2026 ha incoronato i Raccomandati, formati da Chanel Totti e Filippo Laurino, protagonisti di un percorso lungo e ricco di prove estreme. La puntata andata in onda su Sky Uno ha chiuso una stagione caratterizzata da sfide fisiche e mentali sempre più complesse. Il duo vincitore ha saputo resistere fino all’ultimo confronto decisivo, imponendosi sugli avversari al termine di una gara molto serrata. L’ultima tappa ha visto alternarsi colpi di scena e ribaltamenti di posizione continui tra le squadre finaliste. La vittoria dei Raccomandati è arrivata al termine di una competizione che ha messo alla prova resistenza e strategia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pechino Express, vincono i Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino: “Incredibile”

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I Raccomandati vincono Pechino Express: il trionfo della spontaneità di Chanel e Filippo

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