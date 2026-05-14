Pechino Express 2026 | vincono i Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino che alla finale dimostrano di essere cresciuti davvero nel programma

I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino si sono aggiudicati la vittoria nell’ultima edizione di Pechino Express 2026. Durante la finale, hanno mostrato miglioramenti rispetto alle fasi precedenti del programma. Sono i due concorrenti più giovani tra i partecipanti e hanno concluso la gara con il traguardo più vicino agli altri finalisti. La loro partecipazione si è conclusa con il riconoscimento del pubblico e dei giudici, che hanno premiato il loro percorso nel corso della trasmissione.

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Queste ultime, infatti, nell'ultimo tragitto hanno perso parecchio tempo per trovare la pagoda della vittoria, e questo le ha inevitabilmente rallentate facendo sì che fossero Chanel e Filippo ad arrivare primi. I due, migliori amici sin dall’infanzia e uniti da una grande complicità oltre che dalla passione per i viaggi, hanno affrontato un Pechino Express fatto di saliscendi. All'inizio, infatti, Filippo rimproverava Chanel di essere troppo indolente e di fare tutto lui ma, al momento opportuno, è stata Chanel a dare alla coppia lo sprint necessario per andare avanti. Non solo aiutando Filippo a capire dove sbagliava - pensiamo,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Pechino Express 2026: vincono i Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino, che alla finale dimostrano di essere cresciuti davvero nel programma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I #RACCOMANDATI VINCONO #PECHINOEXPRESS Sullo stesso argomento Chanel Totti e Filippo Laurino (I Raccomandati) su Pechino Express 2026: “Molto più faticoso di come sembra” – IntervistaChanel Totti e Filippo Laurino, formano la coppia de “I Raccomandati” di “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente” disponibile in prima visione... Pechino Express, semifinale: le Albiceleste eliminate sul più bello, le DJ vincono e decidono | Sintesi e pagelle • La semifinale di Pechino Express 2026 porta le coppie in Giappone: 627 chilometri da Tokyo a Nara tra sushi perfetti, banane tra le natic… x.com