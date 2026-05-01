Marina di Ravenna | pattuglie armate e nuove telecamere in spiaggia

A partire dal primo giugno, in Marina di Ravenna entreranno in funzione pattuglie armate e nuove telecamere di sorveglianza lungo i 35 chilometri di spiaggia. Le forze dell'ordine saranno presenti sul territorio per garantire maggiore sicurezza, mentre le telecamere monitoreranno le aree più frequentate. Questa misura si inserisce in un piano di controllo volto a rafforzare la vigilanza e prevenire eventuali incidenti o criticità.

? Cosa sapere Dal 1 giugno pattuglie armate e telecamere sorveglieranno i 35 chilometri di Marina di Ravenna.. L'accordo tra Comune e Coop Spiagge punta a contrastare i vandalismi notturni nei lidi.. Il primo giugno prossimo, i lidi di Marina di Ravenna vedranno l’attivazione di un protocollo sperimentale che prevede pattuglie armate e nuove tecnologie di sorveglianza per garantire il rispetto delle regole balneari. L’accordo, siglato ieri tra il Comune, la polizia locale e la Coop Spiagge, mira a trasformare la vivibilità della costa ravennate attraverso una gestione più capillare degli spazi. Il piano, che si estenderà per due anni con un...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marina di Ravenna: pattuglie armate e nuove telecamere in spiaggia Notizie correlate Un pesce luna di 400 chili, morto sulla spiaggia di Marina di Ravenna: chi è il gigante del mareUn pesce luna (Mola mola) di 400 chili è morto spiaggiandosi a Marina di Ravenna. Leggi anche: Spiagge sicure, firmato il protocollo per l'estate: guardie giurate armate di notte e telecamere sui lidi Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La vigilanza in spiaggia. Un progetto sperimentale: Per il rispetto delle regole; In arrivo guardie giurate armate per far rispettare il divieto di andare in spiaggia dall'1 alle 5 di notte; Spiagge di Ravenna, stretta sulla movida notturna: parte il piano sicurezza per i lidi; Spiagge sicure, firmato il protocollo per l'estate: guardie giurate armate di notte e telecamere sui lidi. Schiusa di fratini a Marina di Ravenna, ora si cercano volontari per il monitoraggioDue pulli della specie protetta sono nati sulla spiaggia del Sottomarino 54. Le associazioni: «I curiosi non si devono avvicinare» ... ravennaedintorni.it Schiuse le uova di fratino a Marina di RavennaDue su tre uova si sono per ora schiuse nel nido di fratino presente da circa un mese a Marina di Ravenna: un evento sempre più raro che non ha mancato di emozionare volontari, cittadini ed anche i ge ... ravenna24ore.it Sky tg24. . Punta Marina è invasa dai pavoni: nel paese, in provincia di Ravenna, è abituale vedere i pavoni passeggiare per le strade ma gli abitanti si dividono. Il servizio di Flavio Isernia - facebook.com facebook