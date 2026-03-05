Regina protetta | 9 nuove telecamere in città | Più sicurezza grazie a un presidio costante

A Cattolica sono state installate nove nuove telecamere di videosorveglianza, portando il totale a 87 dispositivi attivi nel territorio. Tra queste, si trovano telecamere con targasystem e altri apparecchi di sorveglianza, tutte posizionate per monitorare le aree più sensibili della città. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la presenza di sistemi di sicurezza e garantire un presidio costante.

In arrivo altre 9 telecamere sulla città, tra targasystem e apparecchi di videosorveglianza. Salirà così a 87 il numero di occhi elettronici che presidieranno Cattolica e il territorio. Il costo delle nuove telecamere è di 250mila euro, di cui 175mila finanziati dal Ministero, mentre gli altri 75mila sono a carico del Comune. L'investimento complessivo è stato approvato con l'ultima variazione di bilancio nello scorso consiglio comunale del 26 febbraio. "La sicurezza urbana è una priorità che si realizza non solo con il presidio costante del territorio e l'intervento sanzionatorio – spiega l'Assessora alla polizia locale Claudia Gabellini –,...

