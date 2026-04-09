Caro-funerali e boom di cremazioni | i numeri in Friuli chi ci guadagna e il caso di Paderno
In Friuli, i dati recenti mostrano un aumento delle richieste di cremazione e un calo delle sepolture tradizionali. A Udine, questa tendenza ha portato a un incremento delle strutture dedicate e a una maggiore attenzione politica sul tema. I costi dei funerali si sono modificati, con molte famiglie che scelgono la cremazione per motivi economici e pratici. La situazione ha anche suscitato dibattiti sul ruolo delle imprese funebri e delle amministrazioni locali.
A Udine la cremazione è diventata un tema che incrocia lutto, portafoglio e politica urbana. Da una parte c'è una domanda in crescita e la spinta — anche economica — verso un'opzione percepita come più “gestibile” rispetto alle sepolture tradizionali, con costi complessivi del funerale che. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
"Caro bollette, ci guadagna anche Meloni invece di far risparmiare il 10% a famiglie e imprese"L’onorevole Luigi Marattin, segretario del Partito liberaldemocratico, è uno dei politici italiani che più si è impegnato sul tema dei costi...
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