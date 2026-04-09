Caro-funerali e boom di cremazioni | i numeri in Friuli chi ci guadagna e il caso di Paderno

In Friuli, i dati recenti mostrano un aumento delle richieste di cremazione e un calo delle sepolture tradizionali. A Udine, questa tendenza ha portato a un incremento delle strutture dedicate e a una maggiore attenzione politica sul tema. I costi dei funerali si sono modificati, con molte famiglie che scelgono la cremazione per motivi economici e pratici. La situazione ha anche suscitato dibattiti sul ruolo delle imprese funebri e delle amministrazioni locali.